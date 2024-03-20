В Рубцовском районе двухлетний ребенок без автокресла пострадал в аварии

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Рубцовский»

В минувшее воскресенье, 17 марта, в Рубцовском районе на автодороге А-322 «Барнаул — Рубцовск — граница Республики Казахстан» произошла авария — водитель 1976 г.р., управляя автомобилем «Тойота Альфард», двигаясь от села Тишинка в направлении Рубцовска, допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщили в городской Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, ребенок 2022 г.р., получил незначительное телесное повреждение, не госпитализирован. В ГИБДД отдельно отмечают, что ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, на руках у матери.

В Госавтоинспекции напомнили, что перевозка детей до 12-ти лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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