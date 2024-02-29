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В Рубцовском районе готовятся встречать вешние воды

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В Рубцовском районе готовятся встречать вешние воды

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Рубцовского района рассмотрела вопросы подготовки к паводкоопасному и пожароопасному периодам 2024 года, сообщает официальный сайт муниципалитета.

В ходе заседания участники рассмотрели и обсудили мероприятия по обеспечению готовности сил и средств, которые будут привлекаться к ликвидации последствий возможных подтоплений, по обеспечению готовности населенных пунктов к прохождению паводка. Это такие мероприятия как очистка водозаборов, сливных колодцев, водосточных и водопропускных систем и т.д. для беспрепятственного стока талых и паводковых вод, обследование, очистка и укрепление ГТС, завоз необходимых материалов для устройства дамб и заграждений, очистка от снега крыш и козырьков жилых домов, придомовых территорий, развертывание пунктов временного размещения, информирование населения о мероприятиях по подготовке к паводку, о мерах безопасности и необходимости страхования имущества и другое.

Принято решение по организации и проведению на территории Рубцовского района комплекса необходимых мероприятий по обеспечению безаварийного прохождения весеннего паводка 2024 года в том числе в его преддверии, обеспечению безопасности в весенне-летний пожароопасный период, определены исполнители мероприятий, установлены сроки их исполнения.

После заседания с его участниками проведена штабная тренировка по теме «Действия органов управления и сил РСЧС при ликвидации последствий паводков и наводнений».

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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