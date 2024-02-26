В Рубцовском районе заработают новые камеры фотовидеофиксации

Фото: www.its-sib.ru

На дорогах Алтайского края в 2023 году было установлено 52 комплекса фотовидеофиксации, сообщили в Министерстве транспорта региона.

На автомобильной дороге А-322 «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» установлено 10 новых комплексов. Сразу несколько из них фиксировать нарушения будут в районе поселков Бельмесово и Калистратихи. В Алейском районе вблизи дачного поселка Солнечный дополнительно заработают еще две камеры, а также недалеко от села Урюпино. В Рубцовском районе скоростной рубеж сделают на Веселоярском тракте и в самом населенном пункте.

На трассе А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» контроль скоростного режима дополнительно организован на девяти участках. Камеры установлены на Павловском тракте в районе Авиатора и за ним в сторону Павловска, а также на объездной дороге, которая идет в обход районного центра. Еще несколько комплексов расположено около сел Рогозиха, Паново, в Романовском, Родинском районах и на одной из улиц Кулунды, по которой проходит федеральная трасса.

Наибольшее число дополнительных камер фотовидеофиксации установлено на дороге Р-256 «Чуйский тракт» – 19 по самой трассе и еще несколько вблизи Барнаула и на объездной дороге в Бийске.

Сейчас завершается настройка камер, в ближайшее время они начнут работать. Комплексы фиксируют нарушения скоростного режима, выезды на полосу встречного движения, а также нарушения правил пользования ремнями безопасности.

В целом, на региональных и федеральных дорогах, расположенных в Алтайском крае, действует более 190 комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, работают три патрульных автомобиля с установленными мобильными комплексами.

Ангелина Фокина

Взято отсюда.

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