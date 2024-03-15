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В Рубцовском театре кукол имени А.К. Брахмана назначен новый директор

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В Рубцовском театре кукол имени А.К. Брахмана назначен новый директор

13 марта приказом начальника Управления культуры, спорта и молодежной политики Рубцовска Алексей Бурдыко назначен на должность директора театра кукол им. А.К. Брахмана. Об этом на своей страничке в соцсетях написал сам режиссер.

«Всегда с интересом и азартом отношусь к предложениям жизни, стараюсь принимать радостно всё, что она подбрасывает. Марину Александровну (Зорину), с теплом в сердце благодарю за оказанное доверие, за проявление веры в меня, с момента прихода в театр, ещё в качестве главного режиссёра. Поставленные цели будут достигнуты, а новые устремят нас дальше и выше!» – написал Алексей Бурдыко.

Напомним, что его предшественник на посту директора Евгений Ерченко на этой неделе возглавил Дворец культуры «Тракторостроитель»

фото Алексея Бурдыко

Взято отсюда.

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