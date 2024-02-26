реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Юго-Западном ДСУ определили лучшего механика года

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Юго-Западном ДСУ определили лучшего механика года

В Юго-Западном ДСУ состоялся конкурс «Лучший механик года». Мероприятие проводилось с целью оценки эффективности работы, вклада в производственный процесс и повышения престижа специальности среди механиков предприятия. Конкурс проводился среди механиков всех подразделений ЮЗДСУ, был организован впервые и теперь станет ежегодным.  Основными критериями конкурса, проводимого по итогам 2023 года, которые оценивала комиссия, стали выполнение плановых и производственных показателей, качество работы структурного подразделения, ведение и своевременное заполнение технической и отчетной документации, правильное оформление заявок на закупку запасных частей, состояние трудовой дисциплины и другие. Также оценивался вклад в механиков непроизводственную деятельность предприятия. Например, участие в наставничестве, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, знание традиций и истории Юго-Западного ДСУ.  Награждение лучших состоялось в актовом зале предприятия в торжественной обстановке. Победители получили памятные подарки, грамоты и премии. Абсолютным лидером, занявшим первое место, стал механик филиала «Ключевской» Александр Чеканов, который по итогам конкурса получил 84 балла. На втором месте оказались сотрудники филиалов «Родинский», «Локтевский» и «Михаловский» Андрей Вощенко, Валерий Пазий и Алексей Жуков, набравшие по 67 баллов. Третье место занял механик филиала «Угловский» Александр Колоша, набравший 61 балл. Поздравляем победителей!

Взято отсюда.

алтай новости сегодня , новости республики алтай сегодня горного алтая свежие ,

горняк22 телеграм
Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

Начинаем копить на отдых? Отельеры рассказали о стоимости путевок в Турцию (горящих туров будет мало)

Что будет с ценами в этом году и каких ждать…

Узнать больше
«Ей нужны деньги, дети ей не нужны». Многодетная мать собирается в суд из-за сыновей, пропавших в боях на Украине

«Ей нужны деньги, дети ей не нужны». Многодетная мать собирается в суд из-за сыновей, пропавших в боях на Украине

Двое сыновей Ларисы перестали выходить на связь 27 февраля 2024,…

Узнать больше
«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

Александр Хинштейн считает, что экстравагантный образ горожан вредит детям 27…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp