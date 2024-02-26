В Юго-Западном ДСУ определили лучшего механика года

В Юго-Западном ДСУ состоялся конкурс «Лучший механик года». Мероприятие проводилось с целью оценки эффективности работы, вклада в производственный процесс и повышения престижа специальности среди механиков предприятия. Конкурс проводился среди механиков всех подразделений ЮЗДСУ, был организован впервые и теперь станет ежегодным. Основными критериями конкурса, проводимого по итогам 2023 года, которые оценивала комиссия, стали выполнение плановых и производственных показателей, качество работы структурного подразделения, ведение и своевременное заполнение технической и отчетной документации, правильное оформление заявок на закупку запасных частей, состояние трудовой дисциплины и другие. Также оценивался вклад в механиков непроизводственную деятельность предприятия. Например, участие в наставничестве, спортивных и культурно-массовых мероприятиях, знание традиций и истории Юго-Западного ДСУ. Награждение лучших состоялось в актовом зале предприятия в торжественной обстановке. Победители получили памятные подарки, грамоты и премии. Абсолютным лидером, занявшим первое место, стал механик филиала «Ключевской» Александр Чеканов, который по итогам конкурса получил 84 балла. На втором месте оказались сотрудники филиалов «Родинский», «Локтевский» и «Михаловский» Андрей Вощенко, Валерий Пазий и Алексей Жуков, набравшие по 67 баллов. Третье место занял механик филиала «Угловский» Александр Колоша, набравший 61 балл. Поздравляем победителей!

Взято отсюда.

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