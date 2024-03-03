В Юго-Западном ДСУ продолжают держать на контроле вопросы безопасности на дорогах

В Юго-Западном ДСУ прошло контрольно-надзорное мероприятие «Профилактический визит», которое было организовано совместно с отделом ГИБДД МО МВД России «Рубцовский» и посвящено выполнению обязательных требований нормативно-правовых актов при производстве работ по зимнему содержанию и повышению безопасности на дорогах. В мероприятии приняли участие заместитель начальника ЮЗДСУ по содержанию дорог Дмитрий Круглов, руководители филиалов предприятия, дорожные мастера и водители специальной техники. В ходе встречи начальник отделения надзора рубцовской Госавтоинспекции, Сергей Ткаченко провел профилактическую беседу с сотрудниками Юго-Западного ДСУ, имеющими непосредственное отношение к проведению работ по зимнему содержанию дорог. Во время мероприятия особое внимание было уделено взаимодействию между ЮЗДСУ и Госавтоинспекцией. Участники совещания отметили, что с каждым годом взаимосвязь между дорожниками и ГИБДД выходит на более качественный уровень, а требования инспекторов в части выполнения нормативно-правовых актов в обязательном порядке учитываются и принимаются во внимание. Кроме взаимодействия с ГИБДД на встрече обсуждалось соблюдение ГОСТов во время работ по зимнему содержанию, помощь на дорогах автолюбителям, попавшим в трудную ситуацию, а также выполнение надзорных требований Госавтоинспекции. По мнению участников встречи, диалог был продуктивным, а наиболее значимые вопросы были отражены в итоговом протоколе мероприятия и доведены до начальников подразделений, дорожных мастеров и специалистов во всех районах, подведомственных Юго-Западному ДСУ. – Мы продолжаем сотрудничество с ГИБДД, региональным министерством транспорта и «Алтайавтодором» для обеспечения безопасности на автомобильных дорогах во время работ по зимнему содержанию. В первую очередь наши усилия нацелены на снижение количества аварий и пострадавших на дорожной сети региона. Это является одной из главных задач нашего партийного федерального проекта. В ходе этой работы в постоянном режиме проводится анализ ситуации с дорожной безопасностью на территориях, которые находятся в зоне нашей ответственности. Все выявленные проблемные моменты берутся под контроль. Работа в этом направлении будет продолжаться, – прокомментировал итоги встречи председатель общественного совета проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Алтайском крае, начальник Юго-Западного ДСУ Игорь Левин.

Взято отсюда.

новости республики алтай последние горного алтая , горно алтайск свежие новости республики алтай ,