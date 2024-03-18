В Юго-Западном ДСУ прошел третий турнир по подледному слову рыбы

В минувшую субботу, 16 марта, на Гилевском водохранилище состоялся рыболовный праздник – третий турнир по подледному лову рыбы среди сотрудников Юго-Западного ДСУ, которые стали уже доброй традицией и проходят на регулярной основе. В мероприятии участвовали работники предприятия и их семьи, всего более 100 человек, что стало абсолютным рекордом за всю историю. Соревнования проходили в командном и семейном зачетах. Также были учреждены призы за самую большую пойманную рыбу, за самую маленькую рыбу, самому юному и самому возрастному рыбаку. Всего на турнир была заявлена 21 команда. Организатором рыболовного мероприятия стала профсоюзная организация Юго-Западного ДСУ. В прошлом году обладателем переходящего кубка по подледному лову рыбы среди сотрудников Юго-Западного ДСУ был филиал «Змеиногорский», после субботних соревнований кубок перешел к новому лидеру – коллективу филиала «Третьяковский». По итогам соревнований места распределились следующим образом: Командный зачет 1 место – филиал «Третьяковский»: Никитин Евгений Викторович, Девятков Дмитрий Анатольевич, Никулин Артем Дмитриевич 2 место – филиал «Змеиногорский»: Новиков Евгений Владимирович, Семенов Сергей Юрьевич, Тарасов Сергей Дмитриевич 3 место – филиал «Третьяковский»: Емельянов Андрей Павлович, Кузнецов Эдуард Васильевич, Долганов Евгений Николаевич Семейные команды 1 место – филиал «Змеиногорский», семья Унгуляка Василия Викторовича 2 место – филиал «Змеиногорский», семья Пойдина Виталия Витальевича 3 место – филиал «Третьяковский», семья Блинова Сергея Ивановича Самый юный рыбак – подразделение г. Рубцовск, Бакаева Анна (2019 г. р.) Самый возрастной рыбак – филиал «Угловский», Дмитриев Анатолий Николаевич (1948 г. р.) Самая большая рыба – филиал «Змеиногорский», Пойдина Светлана Геннадьевна Самая маленькая рыба – подразделение г. Рубцовск, Усов Николай Александрович Отметим, что организация соревнований прошла на высоком уровне благодаря председателю профсоюза ЮЗДСУ Дмитрию Круглову и главному специалисту предприятия Виктору Брайту. Отдельную благодарность участники выразили начальнику филиала «Третьяковский» Игорю Мелиеву и его команде за горячий прием и организацию праздничного обеда. – Главное в нашем турнире – дружеская атмосфера, возможность провести время с коллегами и единомышленниками, заняться любимым хобби и просто хорошо провести время. А рыбалка стала очередным испытанием на мастерство, выдержку и терпение. И наши сотрудники как всегда отлично с этим справились, пополнив баланс как личного, так и командного зачета. Идея с организацией соревнований по подледному лову оказалась блестящей и стала традицией, будем продолжать эту практику и дальше, – поделился впечатлениями председатель профсоюзного комитета ЮЗДСУ, заместитель начальника по содержанию Дмитрий Круглов.

Взято отсюда.

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