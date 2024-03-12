В Юго-Западном ДСУ ведется подготовка к весеннему паводку

Пришла весна, а вместе с ней плюсовые температуры, не за горами активное таяние снега. В Юго-Западном ДСУ традиционно готовятся заранее к весеннему паводку, поэтому подготовка региональных автодорог и искусственных сооружений к пропуску ледохода и паводковых вод находится на особом контроле у дорожников. Сегодня в каждом районе присутствия проводится комплекс противопаводковых мероприятий. С проезжей части и тротуаров производится уборка снега, расчищаются лестничные сходы, лотки и водоотводные каналы. Кроме того, идут работы по очистке водопропускных труб, тяжелая техника производит устройство водопропускных каналов в снегу, повышенное внимание уделяется мостам, на подъездах к населенным пунктам производится вывоз снега. На предприятии в соответствии с многолетним опытом выработана стратегия и тактика действий в разных вариантах развития паводковых событий. Для оперативного реагирования и ликвидации возможных разрушений дорожники готовы к обеспечению бесперебойного и безопасного проезда в период весеннего паводка. В ежедневном режиме осуществляется проверка готовности автодорог и искусственных сооружений к пропуску вод. Организовано дежурство ответственных лиц с предоставлением ежедневного доклада о состоянии проезда и выполненных работах. Особое внимание уделяется подготовке к паводку в предгорной зоне. Чтобы не допустить подтопления дорог и населенных пунктов проработан большой ряд мер реагирования. Для этого в каждом филиале сформирован мобильный отряд, очищается дорожное полотно и водопропускные трубы, на мостах осуществляются работы по опилу льда возле опор, на реках проводится чернение льда. Кроме того, в каждом филиале заранее заготовлены материалы для устранения возможных последствий паводка. Также традиционно организовано взаимодействие с органами местного самоуправления во всех подведомственных районах по вопросам прохождения паводка. Руководители районов и сельских поселений регулярно информируются о предстоящих работах, в том числе об уборке снежных валов, работ по пропуску талых вод вдоль автодорог, очистке водопропускных сооружений от снега и льда. Прорабатываются вопросы и определяется фронт работ по обустройству водоотводных траншей.

Взято отсюда.

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