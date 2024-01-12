В Рубцовске сбили двух пешеходов.

Утром в районе дома №17 на ул. Дзержинского, водитель «Рено», допустил наезд на пятиклассника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Днём на пр.Ленина на пешеходном переходили сбили мужчину. Оба пострадавших доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.

ГИБДД организовано проведение профмероприятия «Пешеходный переход». Его цель донести до водителей, что на дороге гололед и нужно быть предельно внимательными, а пешеходам всё таки смотреть по сторонам и безопасно переходить проезжую часть.

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