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Ветер и похолодание: погода в Алтайском крае и Рубцовске 9 января

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Ветер и похолодание: погода в Алтайском крае и Рубцовске 9 января

Фото: photoforum.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 9 января, синоптики регионального ЦГМС прогнозируют ветер и понижение температуры воздуха. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных явлений. А теперь подробнее.

В Алтайском крае в отдельных районах небольшой снег, метели, на дорогах местами гололедица, снежные заносы. Ветер западный, 10-15 м/с, местами порывы 17-22 м/с, в начале дня по северо-востоку местами порывы до 25 м/с. Температура -8…-13°С, по северо-западу местами -14…-19°С, по югу и востоку местами -2…-7°С, с похолоданием в течение дня.

В Рубцовске переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на западный и обратно, 5-7 м/с, порывы до 9-13 м/с. Температура в утренние часы -9…-12°С, в течение дня похолодание до -16°С, вечером до -20°С.

Восход солнца в 09:38, заход солнца в 17:45. Долгота дня: 08 часов 07 минут. Сегодня, 9 января, световой день на 2 минуты длиннее вчерашнего.

Ирина Жукова

Взято отсюда.

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