Виктор Томенко внес в АКЗС законопроект о расширении мер поддержки многодетных семей

Фото: пресс-служба губернатора Алтайского края

Уже с 1 апреля текущего года в Алтайском крае будут действовать новые меры поддержки многодетных семей. Для этого планируется направить дополнительные финансовые ресурсы в размере более 1 млрд рублей. Законопроект о корректировке краевого бюджета будет внесен на рассмотрение депутатов на ближайшей сессии краевого парламента, сообщили в пресс-службе главы региона.

Во вторник, 12 марта, губернатор Виктор Томенко провел совещание по вопросу реализации в Алтайском крае Указа президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Его участниками стали руководители органов исполнительной и законодательной власти края, муниципалитетов, общественники.

В ходе совещания губернатор подчеркнул, что в соответствии с Указом Владимира Путина в России установлен единый статус многодетной семьи. Его смогут получать бессрочно семьи, в которых насчитывается не менее трех детей, не достигших совершеннолетия. Отдельно уточняется, что раньше меры поддержки предоставлялись до достижения старшим ребенком возраста 18 лет. Теперь семьи будут получать помощь до исполнения ребенку 23 лет при условии, что он учится очно в образовательной организации.

«В Алтайском крае мы существенно корректируем законодательство, чтобы учесть все нюансы этого важнейшего вопроса. С учетом всех изменений количество многодетных семей в нашем крае — 35 708. В них сегодня 118 658 детей. Все действующие на сегодняшний день меры поддержки мы сохраняем. Это и бесплатное обеспечение лекарствами детей до 6 лет, и помощь в улучшении жилищных условий и многое другое. Кроме того, планируем ввести и дополнительные меры поддержки — в соответствии с Указом Президента. Они касаются льгот на оплату коммунальных услуг, а также бесплатного проезда школьников на муниципальном и пригородном транспорте», – рассказал Виктор Томенко.

По поручению губернатора профильные органы власти региона разработали предложения по реализации Указа. Новый законопроект, внесенный на мартовскую сессию АКЗС, включает все меры поддержки, рекомендованные в Указе, а также сохраняет дополнительные меры, ранее действовавшие в крае. Основной законопроект о мерах соцподдержки многодетных семей будет рассмотрен на мартовской сессии краевого парламента. Параллельно готовятся поправки в нормативные акты для уточнения всех деталей.

«Общий объем поддержки многодетных семей на Алтае оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. Значимая сумма, которая позволит нашим семьям улучшить условия жизни и получить помощь», – отметил губернатор.

Напомним: статус многодетной семьи устанавливается бессрочно. При предоставлении мер поддержки не учитывается критерий нуждаемости, что уравнивает такие семьи в правах.

Справка : поддержка многодетных семей предусмотрена по линии образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, транспортного обслуживания. Так, многодетным семьям гарантируется бесплатное посещение краевых государственных и муниципальных музеев, парков культуры и отдыха, выставок, организованных краевыми государственными и муниципальными учреждениями культуры. В законопроекте закреплено первоочередное предоставление детям в летний период путевок в загородные лагеря отдыха и их оздоровления на территории региона. Также гарантируется льгота по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в размере 30 процентов платы за ЖКУ, в том числе расходов на оплату и доставку твердого топлива в пределах действующих нормативов.

Также прорабатывается вопрос о бесплатном проезде детей из многодетных семей в общественном транспорте, в т.ч. пригородном. Совместно с законодателями будут уточнены формулировки в части предоставления бесплатного питания детям из многодетных семей – школьникам и учащимся по программам среднего профессионального образования.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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