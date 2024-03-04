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«Внимание всем!» В Алтайском крае пройдет проверка систем оповещения ГО ЧС

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«Внимание всем!» В Алтайском крае пройдет проверка систем оповещения ГО ЧС

Фото: вести35.рф

6 марта с 10:40 по местному времени во всех городах и районных центрах Алтайского края запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!». Оповещение будет проводиться с помощью электросирен и громкоговорителей, а также последующим замещением эфира трансляций на общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалах сообщением “Техническая проверка”.

Целью проверок является отработка своевременного доведения проверочных сигналов и информации до населения об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Управление Алтайского края по делам ГОЧС и ПБ обращается к гражданам с просьбой сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановой технической проверкой.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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