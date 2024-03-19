Воспитанники детского сада порадовали ветеранов образования праздничным концертом

Встреча с хорошими людьми – это всегда праздник, а в марте он чувствуется как-то по-особенному, по-весеннему. По сложившейся традиции в детском саду №36 «Колокольчик» прошло мероприятие для ветеранов педагогического труда, которые на протяжении многих лет вкладывали душу в свою работу, дарили свое внимание и заботу детям!

Слова благодарности ветеранам выразила заведующая детским садом №36 «Колокольчик» Светлана Криворученко.

Для ветеранов был подготовлен праздничный концерт, где дошколята показали музыкальные и танцевальные номера. Гости с удовольствием приняли участие в музыкально-развлекательной программе и различных конкурсах.

Встреча продолжилась чаепитием с задушевными разговорами, во время которого обсудили интересные события, поделились забавными случаями из жизни, а также достижениями и победами.

Взято отсюда.

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