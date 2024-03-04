XLII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» прошла в Рубцовске

2 марта в Рубцовске на Трассе здоровья состоялось самое яркое спортивное мероприятие XLII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В этом году погода внесла изменения в программу традиционных соревнований “Лыжня России“. Из-за сильных морозов лыжня в Рубцовске была перенесена на две недели позднее. Всего в забегах приняло участие около 500 любителей лыжных гонок. На старт пришли участники разных возрастных групп и уровней подготовки: это и воспитанники детских садов, школьники, студенты, работники предприятий, спортсмены и просто любители лыжного спорта.

Для каждой категории организаторы подготовили разные дистанции: 500 метров (для участников 2016 года рождения и младше), 1, 2, 4 и 8 километров. Победители забегов получили грамоты и сладкие призы. Впрочем, как признались спортсмены, главные награды – хорошее настроение и заряд бодрости.

Победителями и призерами всвоих возрастных группах стали:

Возрастная группа 2016г.р. и младше, дистанция 500 м :

1 место – Глок Артем и Гузеева София;

2 место – Киргинцев Михаил и Уманец Софья;

3 место – Жгунов Кирилл и Дюбанова Арина.

Возрастная группа 2013-2015г.р., дистанция 1 км:

1 место – Бурмицких Евгений и Рыбакова Валерия;

2 место – Соловьев Александр и Самшорина Влада;

3 место – Попов Макар и Пенькова Виктория (все шестеро – обучающиеся спортивной школы «Спарта»).

Возрастная группа 2010-2012г.р., дистанция 2 км:

1 место – Бондарев Григорий и Калина Полина;

2 место – Олифер Ратмир и Климова Милана;

3 место – Частикин Максим и Логинова Софья (Частикин Максим и все девочки данной возрастной группы – обучающиеся СШ«Спарта»).

Возрастная группа 2007-2009 г.р., дистанция 4 км:

1 место – Гуланян Армен и Каменева Елизавета;

2 место – Немчинов Алексей и Ушкова Алена;

3 место – Дубровин Даниил (СШ«Спарта») и Ушкова Анна.

Возрастная группа 1973 г.р. и старше, дистанция 2 км:

1 место – Михайлов Евгений и Кузьмина Светлана (СШ«Спарта»);

2 место – Рыбаков Владимир и Самойлова Валентина;

3 место – Журович Андрей и Марьина Елена.

Возрастная группа 2006-1974г.р., дистанция 8 км:

1 место – Соловьев Антон и Бычкова Елена;

2 место – Гармаш Евгений и Болдарева Татьяна;

3 место – Каверзин Александр и Соловьева Татьяна;

4 место – Покатилов Андрей и Тюленева Елена.

Взято отсюда.

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