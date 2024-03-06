Учащиеся технопарка «Кванториум» познакомились с работой Рубцовской горно-обогатительной фабрики

Учащиеся творческого объединения «Юный робототехник» детского технопарка «Кванториум» Центра внешкольной работы «Малая академия» посетили Рубцовскую горно-обогатительную фабрику, где их познакомили с производственными процессами и рассказали много интересного.

Воспитанники «Кванториума» узнали о компании АО «Сибирь-Полиметаллы», разработке крупнейших месторождений полиметаллических руд в России и многое другое. Учащимся продемонстрировали как происходит доставка руды и измельчение до нужной фракции на гигантских мельницах, как рудный порошок смешивают с водой и флотационным реагентом до получения пульпы. Большой интерес у ребят вызвал процесс сушки обогащенной руды. Учащимся пришлось подниматься по высоким лестницам для того, чтобы увидеть все эти процессы, но это того стоило.

На фабрике ребятам рассказали об основных направлениях развития экономики нашей страны, потребностях промышленности, для которых необходимы добыча и переработка цветных, редких и благородных металлов. А также, что для решения этих задач требуется увеличение объемов добычи, улучшение качества эксплуатации, повышение уровня механизации и автоматизации технологических процессов, чтослужит основой для повышения эффективности производства.

Производственная экскурсия для учащихся – это не только переосмысление в отношении своей будущей специальности, но и актуальная помощь в разработке проектов. У воспитанников «Кванториума» уже есть проектно-исследовательские работы, касающиеся технологического процесса обработки руды от лишних включений, автоматизации отбора проб для роботизированной доставки в химическую лабораторию и другие. Со своими проектами ребята участвовали в краевых конкурсах и были отмечены диплома за свои разработки. Теперь же, увидев многие этапы производства, у них появилась возможность перейти от теоретических аспектов к практическим и отразить это в своих проектах.

Взято отсюда.

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