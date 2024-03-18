Участники Фестиваля профессий в Рубцовске увидели в работе уникальные станки и оборудование

Фестиваль в территориях края организован краевой службой занятости населения параллельно с Фестивалем профессий на выставке-ярмарке «Россия» на ВДНХ в Москве. Тематический блок Фестиваля профессий «ТОПы будущего» (сфера производства) подготовили специалисты центра занятости населения Рубцовска совместно с партнерами: Рубцовским индустриальным институтом и промышленным парком «ЮГ Алтая». Главными участниками мероприятия, прошедшего на территории «Юг Алтая» стали рубцовские старшеклассники. Представители Рубцовского индустриального института рассказали учащимся о приоритетных направлениях подготовки «Технология машиностроения», «Технологические машины и оборудование», познакомили с условиями поступления в институт.

– Конструкторы, инженеры-технологи, которых готовит наш ВУЗ, достаточно востребованные не только в Алтайском крае, но и за его пределами. Предприятиям требуются молодые и энергичные специалисты, которые смогут приложить свои знания к развитию предприятия. Поэтому мы приглашаем ребят получить востребованные направления подготовки, – прокомментировал заместитель директора по учебной работе РИИ Эдуард Маршалов.

Далее для школьников была проведена экскурсия по технопарку «Юг Алтая». Здесь трудятся выпускники Рубцовского индустриального института различных специальностей. Заместитель директора технопарка Роман Петровский познакомил подростков с производством, основным его назначением и перспективами развития. Старшеклассники увидели в работе высокотехнологичное оборудование, уникальные станки, аналогов которым еще нет в Алтайском крае. Экскурсанты активно задавали вопросы, сделали выводы о важности выбора профессии на этапе обучения, рассмотрели перспективы дальнейшего трудоустройства на современном предприятии Рубцовска.

Стоит отметить, что 27 марта на базе Рубцовского аграрно-промышленного техникума в рамках Фестиваля профессий для старшеклассников планируется проведение презентации профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Информация и фото: Центр занятости населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району.

Взято отсюда.

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