За четыре года в Рубцовске отремонтировали 81 двор

В рамках федерального проекта “Формирование современной городской среды” национального проекта “Жилье и городская среда” в Рубцовске проводятся работы по улучшению городской среды. Целью этих мероприятий является повышение комфорта и качества жизни жителей, а также минимизация неблагоустроенных территорий в городе.

С 2020 по 2023 год было выполнено благоустройство 81 дворовой территории, сообщает пресс-служба муниципалитета. На эти цели были израсходованы средства из различных бюджетов на общую сумму более 148 млн рублей. В реализацию проекта также вложились жители благоустроенных дворовых территорий.

В каждом дворе были проведены минимальные работы, включающие асфальтирование дорожек, установку скамеек и мусорных урн, а также обеспечение освещения.

В дворах, где владельцы предложили дополнительные работы, были проведены работы по устройству тротуаров и парковочных мест, установлены ограждения и добавлены различные элементы малой архитектуры, такие как песочницы, домики, детские горки, качели, вазоны, а также спортивные и игровые комплексы.

Проектное решение для каждой территории было разработано индивидуально и учитывало интересы всех категорий граждан, включая семьи с детьми, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Максим Добровольский

Взято отсюда.

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