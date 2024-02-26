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За неделю в Рубцовске произошел один пожар

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За неделю в Рубцовске произошел один пожар

С 19 по 26 февраля на территории Рубцовска было зарегистрировано и отработано подразделениями пожарной охраны 1 сообщение о пожаре.

Значимых пожаров на территории Рубцовска не происходило.

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления настоятельно рекомендует гражданам соблюдать обязательные требования пожарной безопасности. Быть бдительными и осторожными при использовании источников открытого огня и источников зажигания.

В связи с наступлением длительного периода низких температур, уделять особое внимание правилам безопасности при использовании печного оборудования и нагревательных приборов.

В случае обнаружения пожара и признаков задымлений сообщите по телефону «01» со стационарного телефонного аппарата, либо «101», «112» при использовании мобильной связи.

Фото из интернета

Взято отсюда.

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