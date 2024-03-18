16 марта на Трассе здоровья состоялось спортивно-массовое мероприятие по лыжным гонкам «Закрытие зимнего спортивного сезона». В соревнованиях приняло участие около 300 человек. Дети 2016 г.р. и младше, а также лица с ограниченными возможностями здоровья пробежали 500 м. Самой юной участницей стала Колесникова Екатерина. Кате всего 2 года, но она самостоятельно прошла на лыжах 500 м! Остальные участники выбирали дистанцию по уровню своей подготовки – 4 или 8 км. Всех финишировавших ждали сладкие призы, а гостей и болельщиков угощали горячим витаминным чаем с булочками.

Взято отсюда.

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