Накануне в малом зале Администрации Рубцовска состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. В совещании приняли участие прокурор Рубцовска, представители МО МВД России «Рубцовский», УФСБ России по Алтайскому краю в городе Рубцовске, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, отдела вневедомственной охраны по г. Рубцовску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю», сотрудники городской Администрации и её структурных подразделений, ответственные за исполнение в рамках своей компетенции мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории Рубцовска.

Участники совещания обсудили организацию исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 годы.

В рамках заседания рассмотрены вопросы о выработке мер по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов, задействованных в период проведения выборов и об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

По всем рассмотренным вопросам намечены мероприятия требующие обязательного исполнения.

Взято отсюда.

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