реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Заседание городской антитеррористической комиссии

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Заседание городской антитеррористической комиссии

Накануне в малом зале Администрации Рубцовска состоялось заседание городской антитеррористической комиссии. В совещании приняли участие прокурор Рубцовска, представители МО МВД России «Рубцовский», УФСБ России по Алтайскому краю в городе Рубцовске, территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю, отдела вневедомственной охраны по г. Рубцовску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю», сотрудники городской Администрации и её структурных подразделений, ответственные за исполнение в рамках своей компетенции мероприятий, направленных на противодействие экстремизму и идеологии терроризма на территории Рубцовска.

Участники совещания обсудили организацию исполнения мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2024 – 2028 годы.

В рамках заседания рассмотрены вопросы о выработке мер по обеспечению безопасности и усилению антитеррористической защищенности объектов, задействованных в период проведения выборов и об исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 14.04.2017 № 447 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы паспорта безопасности этих объектов».

По всем рассмотренным вопросам намечены мероприятия требующие обязательного исполнения.

Взято отсюда.

новости алтай горно алтайск , новости алтайского края и республики алтай ,

горняк22 телеграм
Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Стало известно, кто поджег склад “Леруа Мерлен” под Владивостоком

Ликвидация пожара на складах строительного гипермаркета “Леруа Мерлен” в пригороде…

Узнать больше
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Фрагмент кассетного боеприпаса. Архивное фото Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив…

Узнать больше
ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

ВСУ нанесли 30 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки

Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото Украинская армия в течение суток…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp