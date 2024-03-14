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Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

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Спортивный праздник пройдет 16 марта

Зимний сезон в Рубцовске закроют лыжной гонкой

Езда на лыжах / Фото: unsplash.com

В Рубцовске закроют зимний сезон лыжной гонкой. Спортивный праздник состоится 16 марта на Трассе здоровья в районе набережной Петрова, пишет “Местное время”.

В соревнованиях могут поучаствовать все желающие. Любителям лыжного спорта в зависимости от возраста и состояния здоровья предстоит преодолеть на выбор дистанции четыре и восемь километров. На забег в 500 метров смогут выйти юные рубцовчане 2016 года рождения и младше, а также горожане с ограниченными возможностями здоровья.

Всем лыжникам предложат горячий чай, а также сладкие призы.

Заявки на участие принимают до 16 часов 15 марта на электронную почту спортивной школы “Спарта”: sport sparta@mail.ru или по адресу: Светлова, 96а.

Более подробную информацию можно узнать по номеру телефона в Рубцовске: 9-24-70.

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