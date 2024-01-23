В городе Заринске 21 января завершился краевой финал всероссийских соревнований по хоккею на призы клуба “Золотая шайба” имени Анатолия Владимировича Тарасова в младшей возрастной группе – среди хоккеистов до 11 лет. ⁣ На предварительном этапе команды, приехавшие в Заринск, были разбиты на две группы. По результатам поединков в группах определились соперники в стыковых матчах, которые состоялись в воскресенье. ⁣ В упорнейшем поединке за третье место СШ “Спарта” уступила бронзу команде “Бия” (г. Бийск) – счет2:3 по буллитам.

Взято отсюда.

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