Эффективные методы взаимодействия с органами местного самоуправления: обсуждение важных вопросов и поиск решений

13.12.2023 Управлением Росреестра по Алтайскому краю проведен ставший традиционным семинар-совещание с представителями органов местного самоуправления, осуществляющими муниципальный земельный контроль на территории городов Барнаула, Алейска, Белокурихи, Бийска, Горняка, Заринска, Змеиногорска, Новоалтайска, Рубцовска, Славгорода, Яровое, Каменского, Первомайского и Павловского районов. В совещании принял участие заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай, Овсянников Владимир Анатольевич. Были рассмотрены вопросы взаимодействия, Управление поделилось с представителями муниципалитетов практикой осуществления федерального государственного земельного контроля, профилактических мероприятий, положительной судебной практикой. Внимание муниципалитетов было обращено на необходимость утверждения на муниципальном уровне индикаторов риска нарушения обязательных требований. Взаимодействие Управления с органами, осуществляющими муниципальный земельный контроль, регламентировано Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2019. «Взаимодействие с органами муниципального земельного контроля в части осуществления контрольно – надзорной деятельности является важным направлением в работе Управления Росреестра по Алтайскому краю, это способствует более эффективному использованию земель, устранению нарушений земельного законодательства, повышению доходного потенциала местных бюджетов» – отмечает заместитель руководителя Управления Елена Саулина.

Источник: Росреестра по Алтайскому краю

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