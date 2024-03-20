Лебединый папа: ежедневно на набережной бийчанин кормит около 270 птиц

В день стая съедает в среднем по восемь ведер корма

Сейчас набережная в поселке Молодежный, в черте Бийска, место очень популярное. В 2014 году белые лебеди вдохновили людей сделать здесь зону отдыха, началось строительство «Берега надежды». На историческом месте, там, где раньше располагался бийский дом отдыха, появились беседки и скамейки, детская площадка. Аварийный лестничный марш заменили на шикарную площадку и лестницу, поставили киоск для хранения птичьего корма. Но самое главное – это люди, которые на общественных началах готовы ежедневно таскать тяжелые ведра и в положенные часы кормить белых лебедей.

Птички холеные

Лебедей невозможно не полюбить, считает Ольга Корначенко , основатель набережной «Берег надежды», руководитель эколого-волонтерского туристического отряда «Хранители лебедей». Когда-то она сама таскала 20-кг ведра с кормом, по два, а то и три раза в день, если стояли сильные морозы.

Ольга Корначенко, основатель набережной «Берег надежды», руководитель эколого-волонтерского туристического отряда «Хранители лебедей» Фото: Анна Сабанова

Кормильцы – это добрая душа людей, говорит она. Первым помощником Ольги стал Владимир Ильич, потом присоединился Артур Федорович, а сейчас за сытость лебедей отвечает «наш Виктор Викторович». И дело свое он знает – птички все холеные, берег – чистый, а гости получают своевременные рекомендации, как правильно кормить лебедей.

– Первый раз я увидел лебедей три года назад, сразу понравились мне эти птицы, – рассказывает Виктор Подзоров , общественник. – На них можно смотреть и смотреть, не переставая. Ну и решил их кормить, на общественных началах. Кормим овсом и горохом, утром и вечером – по расписанию, в 10 утра и в 17 часов вечера.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Кстати, для птиц очень важно, чтобы кормление происходило по расписанию, да и гостям, приезжающим в Молодежный, хочется, чтобы дорога не была напрасной.

1 из 34 Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Величественных белых птиц постоянно фотографируют, детишкам нравится самим участвовать в процессе кормления, Виктор Викторович часто дает им ковшик с зерном.

– Только выходишь с ведрами, лебеди сразу поворачивают и подплывают к берегу. Знают, что их будут кормить: кричат, гогочут, пихаются, плывут, кто вперед, – улыбаясь, рассказывает Виктор Викторович. – Кормить их нужно только из воды, они не могут сухой корм есть. В воду его кидаешь, в разные места, чтобы не было драки: рассредоточишь их, они едят спокойно, всем хватает.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Ольга Корначенко рассказывает, что неправильное кормление может привести к настоящей трагедии.

– Я видела, как погибала лебедушка, которой кинули сухарь. Она просто лежала на снегу, водичку пила, и никак не могла его проглотить, он у нее просто колом встал в шее. Большая просьба к гостям, которые приезжают: овес, горох, пшеница – только такие корма, и те смотрите внимательно. Бывает, купят протравленный от крыс.

Лебединая статистика

Сейчас на реке Бии около 250-270 лебедей, среди них много еще неокрепшего молодняка. Они отличаются от «старичков» серым окрасом.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Так как с конца февраля до марта наступает брачный период, бийчане могут увидеть, как лебедушка и лебедь плавают парой, нежно обнимая друг друга изящными длинными шеями. Много в этом году и многодетных лебединых семей: у некоторых появилось по пять и даже по семь птенцов!

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Часть стаи составляют лебеди, которым не повезло в дальних краях, из-за заморозок, наводнения или хищников, они присоединились к нашей стае.

– Где лебедушка, а где лебедь, можно определить по шее, – показывает Виктор Подзоров. – У лебедя шея толще, мощная грудь. А лебедушки скромненькие, тоненькие, грациозные.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Постоянные соседи белых птиц – утки, голуби и даже чайки. По данным Ольги Корначенко, «лебединая статистика» ведется в Бийске начиная с 2013 года, в тот год на берег Бии прилетало около 130 птиц. В 2018 году их было уже 450, в 2024 году – 270.

– В 2023 году у нас была проблема с кладкой яиц, лебеди же улетают в заповедники и там на болотах высиживают яйца. Что-то произошло, и они прилетели с очень малым количеством птенцов. В этом году, конечно, их побольше, – объясняет Ольга Юрьевна.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Лебеди-кликуны – самые романтичные птицы на земле. В феврале-марте они создают пару, начинаются брачные танцы, лебеди завоевывают внимание лебедушек, ухаживаниями и серьезными драками.

– Еще как дерутся, – кивает Ольга Корначенко. – Даже отец лебедушки с ее ухажерами, не отдает дочь. Только тогда, когда она сама проявляет знаки внимания к кавалеру, он отступает. А на одну лебедушку их много, поэтому и происходят стычки. Но самое прекрасное – это лебединый танец, когда они сплетают шеи сердечком, этот танец растопит любое сердце.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Действительно, ухаживают лебеди как настоящие кавалеры – щиплют за перышки даму сердца, и даже могут принести ей в клювике угощение! Люди кинули хлебушек, а влюбленный лебедь его сам не съест – отнесет лебедушке.

Они выбрали Бийск

Виктор Подзоров считает важным охранять это лебединое счастье, вовремя кормить важных для туристической привлекательности города птиц.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Корм он всегда выносит по количеству «едоков»: обычно четыре ведра утром и четыре таких же 20-литровых ведра вечером, тогда всем хватает.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Следит за порядком, чистит берег, сообщает о происшествиях. Ведь бывает всякое: то на снегоходах пронесутся вдоль реки, распугают птиц, то спустятся к ним с собаками.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Недавно некие люди на лодочках специально подплыли к лебедям и прогнали их с насиженного места. А уж желающие кинуть лебедям горячий хлеб, купленный в местном магазине, несмотря на постоянные предупреждения, появляются постоянно.

– Людям говорю, зачем берете мягкий, горячий хлеб? Таким нельзя кормить! – вкрадчиво объясняет Виктор Викторович. – Ругаешься с ними, а что сделаешь? Но чужих они все-таки боятся, если люди подходят посторонние – лебеди отплывают, я подхожу – плывут ко мне. Говорю им: «Сейчас, сейчас, мои хорошие, вас накормлю! Не спешите, не деритесь, не толкайтесь!

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

«Лебединый папа» бесконечно восхищается своими подопечными: «Какая у них грациозность, как они летают, как плавают!».

– У них тут своя жизнь, меж собой всё то кликают, то щипаются. А уж как за лебедушку грудь на грудь прыгают, крыльями машут, гогочут, а потом все успокаивается. В конце марта – начале апреля, когда пойдет ледоход, они потихоньку улетают: стаями, семьями, тогда все меньше и меньше их здесь становится, на сердце – тоска, до следующей встречи, – вздыхает он.

Лебеди. Молодежный. Весна. Фото: Анна Сабанова

Ольга Юрьевна успокаивает – динамика прироста лебедей, а в этом году их на 50 особей больше, чем в предыдущем, говорит о том, что птицы будут возвращаться сюда от раза к разу.

– Эти птицы выбрали именно наш город Бийск, именно нашу реку, – уверена она. – Я считаю, что это положительная энергетика, они не прилетят в плохое место.

Автор: Анна Сабанова

Автор главного фото: Анна Сабанова

Взято отсюда.

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