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Поднять паруса: в Бийске прошли первые соревнования по судомодельному спорту

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Поднять паруса: в Бийске прошли первые соревнования по судомодельному спорту

Различные модели кораблей рассекали водные “просторы” бассейна “Заря”

В Бийске на базе бассейна СК “Заря” прошли первые краевые соревнования по судомодельному спорту, участие в которых приняли как молодые юноши, так и зрелые спортсмены. Эти соревнования – отборочные, по результатам выступлений будет сформирована команда для участия в соревнованиях на кубок России в Новосибирске. После самые достойные смогут поехать на соревнования во Владивостоке. Бийские участники, в основном, уже имеют за плечами хороший опыт, но и новички получили возможность проявить себя.

Фото: Пресс-центр администрации Бийска

– Участники должны пройти шесть ворот по определенной территории не коснувшись буев, каждые ворота имеют свои баллы, а потом пришвартоваться в доке, – объясняет правила Валерий Шишкин , мастер спорта международного класса по судомодельному спорту, главный судья соревнований. – Независимо от того, кто быстрее – главное, уложиться в семь минут. Для подводной лодки дается десять минут, потому что она еще совершает маневр погружение-всплытие четыре раза.

За прохождение всех ворот спортсмен может набрать максимум сто баллов. Плюс к этому большое значение имеет так называемая стендовая оценка, за изготовление модели, которая проводится судьями до соревнований.  

Фото: Пресс-центр администрации Бийска

К соревнованиям допускаются только точные модели существующего или существовавшего когда-то корабля или судна, то есть прототип в определенном масштабе. Моделисты создают его основываясь на чертежах и фотографиях.

1 из 6 Фото: Пресс-центр администрации Бийска Фото: Пресс-центр администрации Бийска Фото: Пресс-центр администрации Бийска Фото: Пресс-центр администрации Бийска Фото: Пресс-центр администрации Бийска Фото: Пресс-центр администрации Бийска

По итогам соревнований сформирована команда для участия в соревнованиях российского уровня. 

– Определились победители и призеры, которые будут представлять наш Алтайский край на соревнованиях в Сибирском Федеральном округе. День выдался тяжелым, но плодотворным, – подвела итог Винера Фаляхова , директор СК “Заря“. 

Автор главного фото: Пресс-центр администрации Бийска

Взято отсюда.

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