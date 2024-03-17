Широкая Масленица в Бийском районе привлекает избирателей на избирательные участки

Выборы Президента Российской Федерации — важное событие для граждан России

В Бийском районе проживают, пожалуй, одни из самых сознательных избирателей.

Избиратели разных возрастов приходят на свои избирательные участки уже третий день, чтобы выразить своё волеизъявление. Ещё бы, ведь вблизи избирательных участков проходят мероприятия, посвященные последнему дню Масленицы.

Все три дня голосования на Выборах Президента Российской Федерации, с 15 по 17 марта 2024 года, на территории избирательных участках Бийского района проводятся праздничные гуляния, посвящённые проводам зимы. Избирательный процесс сопровождаются яркими развлечениями, интересными конкурсами, зажигательными танцами и, конечно, блинами.

Многие избиратели, после праздничных мероприятий заходят на избирательные участки и голосуют в помещениях для голосования, попутно передают членам участковых избирательных комиссий заявления о голосовании вне помещения, для своих родных и близких, которые не могут лично присутствовать на УИКах.

Масленичные гуляния проходят активно, весело и задорно.

В поселке Амурское Бийского района провожали зиму 16 марта. Жители активно участвовали в конкурсах, танцевали и пели частушки.

Но не только конкурсами и хороводами запомнится жителям этот день. В торжественной обстановке Антон Жданов сделал своей возлюбленной Дарье Колпаковой предложение руки и сердца. Дарья ответила согласием. Скоро в Амурском появится новая семья.

После мероприятия, возлюбленные зашли на избирательный участок и сделали свой выбор — проголосовали за Президента Российской Федерации.

В селе Лесное, Масленицу отмечали 17 марта. Около избирательного участка развернулась настоящая ярмарка: имбирные пряники ручной работы с символикой праздника, сувениры, воздушные шарики… Конкурсы и мастер-классы радовали присутствующих. После праздника, на избирательном участке было тесно, многие избиратели пришли сделать свой выбор.

Кроме того, 17 марта избирательный участок № 641 посетил 85-летний юбиляр Василий Тукмачёв. Он всегда имеет активную жизненную позицию и не смотря на свой уважаемый возраст не мог не посетить избирательный участок лично.

В селе Енисейское традиционную Масленицу тоже организовали вблизи избирательного участка. Енисейцев встречали с самоваром, бубликами и блинами с мёдом и сладким вареньем.

Много жителей села Малоенисейского пришли проводить зиму. Каких угощений там только не было.

Все населённые пункты Бийского района охватила Широкая Масленица. Каждый желающий мог принять участие в конкурсах, получить призы и отведать вкусный блин.

Взято отсюда.

новости горного алтая и республики алтай свежие , новости выпуск алтай ,