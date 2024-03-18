реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Барнауле прошел первый краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Барнауле прошел первый краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт

Более 300 участников со всего края состязались в том, кто быстрее соберет «мозаики» в виде географических карт России и Алтайского края

В Барнауле прошел первый краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт. Более 300 участников со всего края состязались в том, кто быстрее соберет «мозаики» в виде географических карт Российской Федерации и Алтайского края.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Инициатором проведения чемпионата выступило Алтайское краевой отделение Русского географического общества, активно продвигающее этот вид интеллектуальных игр в регионе.

— Спилс-карты — уникальный инструмент для проверки географических знаний: знать взаимное расположение элементов карты может лишь тот, кто достаточно хорошо знает свою страну и регион. А сбор на время позволяет проверить уровень знаний соревнующихся и определить лучших, — отметила председатель АКО РГО Ирина Архипова. 

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов Использовался олимпийский принцип: по итогам первых командных состязаний определили 5 команд, показавших лучшее время, и уже они соревновались между собой. По итогам лучшие знатоки географии оказались из Барнаула, Бийска, ЗАТО Сибирский, Третьяковского, Панкрушихинского, Заринского, Косихинского, Тальменского, Солонешенского, Третьяковского и Поспелихинского районов. Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Из рекордов: барнаульский школьник Егор Тиманов собрал карту России за 4 минуты 10 секунд, заняв 1 место в индивидуальном зачете. Лучшие показатели среди команд — «Созвездие»: ребята собрали карту Алтайского края за полторы минуты, России — за 2,14 минуты. Пятеро участников получили удостоверения «Знаю Россию» – это те, кто собрал карту страны меньше, чем за 8 минут.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Как призналась Анастасия Нижник, учитель географии Гавриловской школы Поспелихинского района, радостно было встретить на чемпионате большое количество единомышленников, объединенных любовью к изучению родной земли.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

— Почему мы начали заниматься данным проектом? При изучении географии в школах сейчас слишком мало внимания уделяется практике, изучению территории родного края и страны. Спилс-карты помогают тренировать знание карт: административно-территориальное устройство края и субъектов РФ.

Анастасия Кирсанова, советник директора по воспитанию, учитель начальных классов Поспелихинской школы №1, сказала, что спилс-картами заинтересовались не только дети, но и их родители, так что появилась идея создания семейных команд.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Но главное — много полезного вынесли из чемпионата сами ребята. 

— Мне нравится собирать спилс-карты, потому что это интересно, это развивает память и мышление. Я уже выучил все районы Алтайского края. А в будущем хочу посетить их и посмотреть на их достопримечательности, — говорит Анатолий Пешков, ученик 6 класса Озимовской школы Поспелихинского района.

Как отметила Ирина Архипова, самые высокие результаты были у тех команд и ребят, с кем постоянно занимались их учителя и педагоги, часто за счет своего личного времени. Например, команда дошкольников «Непоседы» детского сада №225 города Барнаула справилась со сборкой спилс-карты быстрее, чем школьники младших классов!

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Отмечается, что, наряду с краевым отделением Русского географического общества, партнерами и соорганизаторами чемпионата выступили министерство образования и науки Алтайского края, управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края при поддержке правительства Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова, Институт географии Алтайского государственного университета.

Чемпионат прошел в рамках проекта «Моя карта Алтая», реализуемого Алтайским краевым отделением Русского географического общества на средства Фонда президентских грантов.

 

Автор главного фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Взято отсюда.

новости алтай в контакте , новости республики алтай сегодня свежие ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Снежная лавина накрыла группу российских туристов. Есть пропавшие

Лавина сошла на группу туристов на Камчатке. Снег, сугроб. Два…

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ 17 марта

Алтайский избирком рассказал о явке на выборы президента РФ…

17 марта на выборах президента России проголосовали 763 634 избирателей…

Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы президента РФ

Губернатор Алтайского края рассказал, как в регионе прошли выборы…

Виктор Томенко подвел итоги голосования в Алтайском крае, сообщил он…

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и рассказал об инцидентах в регионе

Центр общественного наблюдения Алтайского края подвел итоги выборов и…

В Центре общественного наблюдения (ЦОН) за выборами в Алтайском крае…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp