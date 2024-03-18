Более 300 участников со всего края состязались в том, кто быстрее соберет «мозаики» в виде географических карт России и Алтайского края

В Барнауле прошел первый краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт. Более 300 участников со всего края состязались в том, кто быстрее соберет «мозаики» в виде географических карт Российской Федерации и Алтайского края.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Инициатором проведения чемпионата выступило Алтайское краевой отделение Русского географического общества, активно продвигающее этот вид интеллектуальных игр в регионе.

— Спилс-карты — уникальный инструмент для проверки географических знаний: знать взаимное расположение элементов карты может лишь тот, кто достаточно хорошо знает свою страну и регион. А сбор на время позволяет проверить уровень знаний соревнующихся и определить лучших, — отметила председатель АКО РГО Ирина Архипова.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов Использовался олимпийский принцип: по итогам первых командных состязаний определили 5 команд, показавших лучшее время, и уже они соревновались между собой. По итогам лучшие знатоки географии оказались из Барнаула, Бийска, ЗАТО Сибирский, Третьяковского, Панкрушихинского, Заринского, Косихинского, Тальменского, Солонешенского, Третьяковского и Поспелихинского районов. Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Из рекордов: барнаульский школьник Егор Тиманов собрал карту России за 4 минуты 10 секунд, заняв 1 место в индивидуальном зачете. Лучшие показатели среди команд — «Созвездие»: ребята собрали карту Алтайского края за полторы минуты, России — за 2,14 минуты. Пятеро участников получили удостоверения «Знаю Россию» – это те, кто собрал карту страны меньше, чем за 8 минут.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Как призналась Анастасия Нижник, учитель географии Гавриловской школы Поспелихинского района, радостно было встретить на чемпионате большое количество единомышленников, объединенных любовью к изучению родной земли.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

— Почему мы начали заниматься данным проектом? При изучении географии в школах сейчас слишком мало внимания уделяется практике, изучению территории родного края и страны. Спилс-карты помогают тренировать знание карт: административно-территориальное устройство края и субъектов РФ.

Анастасия Кирсанова, советник директора по воспитанию, учитель начальных классов Поспелихинской школы №1, сказала, что спилс-картами заинтересовались не только дети, но и их родители, так что появилась идея создания семейных команд.

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Но главное — много полезного вынесли из чемпионата сами ребята.

— Мне нравится собирать спилс-карты, потому что это интересно, это развивает память и мышление. Я уже выучил все районы Алтайского края. А в будущем хочу посетить их и посмотреть на их достопримечательности, — говорит Анатолий Пешков, ученик 6 класса Озимовской школы Поспелихинского района.

Как отметила Ирина Архипова, самые высокие результаты были у тех команд и ребят, с кем постоянно занимались их учителя и педагоги, часто за счет своего личного времени. Например, команда дошкольников «Непоседы» детского сада №225 города Барнаула справилась со сборкой спилс-карты быстрее, чем школьники младших классов!

Краевой чемпионат по скоростной сборке спилс-карт в Барнауле Фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Отмечается, что, наряду с краевым отделением Русского географического общества, партнерами и соорганизаторами чемпионата выступили министерство образования и науки Алтайского края, управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края при поддержке правительства Алтайского края, Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайский институт развития образования имени А.М. Топорова, Институт географии Алтайского государственного университета.

Чемпионат прошел в рамках проекта «Моя карта Алтая», реализуемого Алтайским краевым отделением Русского географического общества на средства Фонда президентских грантов.

Автор главного фото: Алексей Бирюков, Мария Дубровская, Данил Жилин, Валентин Смирнов

Взято отсюда.

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