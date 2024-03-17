В Бийске на выборах президента РФ продолжают работать общественные наблюдатели

Наблюдатели отмечают высокую активность избирателей

В Бийске продолжает активно работает мобильная группа Центра общественного наблюдения за выборами президента РФ Общественной палаты Алтайского края по городу Бийску и Бийскому району.

Фото: предоставлено общественными наблюдателями

Так, мобильная группа Бийска побывала в трех селах Бийского района – с. Первомайское, п. Боровое, с. Мало-Угренево, где посетила четыре избирательных участка.

Фото: предоставлено общественными наблюдателями

Из категории “самозанятые” в первый день выборов проголосовала Олеся Борисова . Женщина является организатором штаба по плетение сеток, нашлемников, и изготовлению тактических носилок. Олеся Борисова вместе с детьми школы №2 с. Первомайское Бийского района сплели 2 нашлемника. Кроме того, как самозанятая она организовала торговлю на УИК 651. Сельчанка не отпустила и мобильную группу без подарка.

А вот такую фотозону организовали на УИК №645 в селе Мало-Угренево, Бийского района.

Фото: предоставлено общественными наблюдателями

Члены УИК посетили и роддом ЦГБ Бийска, где сотрудники больницы голосуют без отрыва от работы.

Фото: предоставлено общественными наблюдателями

На УИК 352 проголосовала семья Евтушенко. Мама, Альбина Викторовна, со своими двумя детьми. А всего в семье 10 детей. От 1 годика (младший), до 24 лет(старший). В 2022 году Альбина Викторовна удостоена Ордена “Родительская слава” за достойное воспитание своих детей. Отец семьи – Иван Васильевич , ушел добровольцем на СВО. Женщина, работающая 24 часа в сутки в семье, считает, что участие в выборах – это обязанность каждого гражданина страны.

Фото: предоставлено общественными наблюдателями

Отметим, что в состав мобильной группы наблюдателей входят Карпова Маргарита (председатель Общественной палаты Бийска), Евгений Овчинников (член Общественной палаты Алтайского края) и Александр Сигарев (член Общественной палаты Бийска).

Автор главного фото: предоставлено общественными наблюдателями

Взято отсюда.

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