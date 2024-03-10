В Бийске разыскивают 18-летнего юношу, который пропал 6 марта

С 6 марта его местонахождение неизвестно

В Бийске волонтеры отряда “ЛизаАлерт” разыскивают 18-летнего юношу, местонахождение которого неизвестно с 6 марта 2024 года.

Фото: Поисковый отряд “ЛизаАлерт” Алтайского края

Приметы: рост 156 см, нормального телосложения, глаза темно-карие, волосы темно-русые.

Был одет: черная куртка, светло-синие джинсы, темно-коричневые ботинки.

Всем людям, владеющим информацией, огромная просьба связаться по номеру телефона, указанному в ориентировке.

Автор главного фото: vk.com/la_altay

Взято отсюда.

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