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В рамках деятельности научно-методического центра сопровождения педагогических работников АГГПУ имени В.М. Шукшина 19 марта 2024 года был проведен вебинар «Реализация программы профессионально самоопределения «Билет в будущее»

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В рамках деятельности научно-методического центра сопровождения педагогических работников АГГПУ имени В.М. Шукшина 19 марта 2024 года был проведен вебинар «Реализация программы профессионально самоопределения «Билет в будущее»

В рамках деятельности научно-методического центра сопровождения педагогических работников АГГПУ имени В.М. Шукшина 19 марта 2024 года был проведен вебинар «Реализация программы профессионально самоопределения «Билет в будущее»: изменения, проблемы, пути решения» для учителей, классных руководителей, кураторов, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также студентов. На встрече были раскрыты актуальные вопросы: – Реализации программы «Билет в будущее». – Расширение программы во внеурочной деятельности «Россия – твои горизонты». – Проблемы комплексной реализации программы. – Продуктивные формы комплексной реализации программы. – Формы участия родителей в профессиональном самоопределении ребёнка. В мероприятии приняли участие 108 педагогов из разных городов и районов Алтайского края, Иркутской области, Республик Алтай и Хакасии. Организаторы вебинара Волкова Наталья Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии, специалист научно-методического центра сопровождения педагогических работников и Манузина Елена Борисовна кандидат педагогических наук, заведующий кафедрой педагогики и психологии, руководитель научно-методического центра сопровождения педагогических работников ответили на вопросы, связанные с сопровождением программы профессионально самоопределения «Билет в будущее».

Взято отсюда.

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