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Барнаульский “Коммунальщик” занял третье место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь

редактор01 mins

Победителем соревнований стал “Ритм”

Фото: pxhere.com

Барнаульский “Коммунальщик” занял третье место в розыгрыше Кубка Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд. Турнир прошел с 7 по 9 июля в Минске.

В нем участвовали шесть команд. Помимо “Коммунальщика” за трофей боролись пять белорусских коллективов. Они сыграли в один круг. Матчи турнира проходили в формате “5 на 5”. Это новая разновидность летнего хоккея.

Перед заключительной игрой с гродненским “Ритмом” у барнаульских хоккеисток значились три победы при одном поражении, и для завоевания Кубка “Коммунальщику” достаточно было не проиграть. До последней минуты матча с “Ритмом” табло показывало устраивающий барнаульских хоккеисток счет 3:3. Однако за 30 секунд до финальной сирены “Коммунальщик” пропустил решающий четвертый мяч и опустился на итоговое третье место, пропустив на вторую строку “Минск-2”.  

Главный трофей турнира достался “Ритму”, сообщает “Алтайский спорт”.

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