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Впервые на Алтае. Более 200 сильнейших гребцов соревнуются на Гребном канале Барнаула

редактор01 mins

Самые лучшие войдут в составы региональных сборных для участия в Первенстве России

Фото: Алексей Янкин

Впервые в своей истории Алтайский край принимает Первенство Сибирского и Уральского федеральных округов по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования стартовали сегодня, 7 июля и продлятся до 9 июля на барнаульском гребном канале.

В состязаниях участвуют более 200 сильнейших спортсменов из Свердловской, Челябинской, Омской областей и Алтайского края. Три возрастные категории: до 15 лет, до 17 лет и юниоры и юниорки в возрасте до 19 лет.

Гребцам предстоит преодолеть дистанции 200, 500 и 1000 метров в каноэ-одиночке и байдарке-одиночке, в каноэ-двойке и байдарке-двойке.

От Алтайского края участие в соревнованиях участвуют 90 воспитанников Спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ им. К. Костенко. В их числе только недавно получившие спортивное звание мастер спорта: Александра Власова, Александр Сухой, Павел Бегеев.

По итогам Первенства участникам соревнований будут присвоены спортивные разряды. А самые лучшие войдут в составы региональных сборных для участия в Первенстве России.

Тайминг 8 июля: 10:00 Предварительные заезды 12:40 Церемония награждения (1000м) 13:30-15:50 заезды 16:00 Церемония награждения (500м) 16:30-17:40 Заезды 9 июля: 9:30 Заезды 13:00 Награждение (200м, К1, С1) 14:00-16:10 Заезды 16:40 Награждение (200м, К2, С2)

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