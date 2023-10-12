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Врач назвала причины надоедливого храпа

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Врач Эфендиева: храп может быть симптомом образований в носу

Храп приводит не только к нарушению сна, но и различным проблемам со здоровьем. Об основных причинах храпа, в том числе вызванных различными заболеваниями, «Газете.Ru» рассказала врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Зарифа Эфендиева.

«Основной причиной храпа является снижение мышечного тонуса небной занавески или мягкого неба, которое во время сна, а именно в фазе мышечного расслабления, словно шторка опускается, препятствуя дыханию через нос и, тем самым, способствуя возникновению специфическому звуку», — рассказала врач.

Но, по ее словам, есть и другие возможные причины. Одной из них может быть нарушение носового дыхания вследствие искривления носовой перегородки носа, заложенности носа при ринитах или синуситах, полипов в носу, наличии образований в полости носа (как доброкачественные, так и злокачественные).

Кроме того, как отметила отоларинголог, к храпу могут привести особенности анатомического строения — маленькая нижняя челюсть, которая смещена кзади, неправильный прикус, врожденные аномалии языка (например, при синдроме Дауна).

«Не стоит исключать и другие заболевания, а именно увеличение небных миндалин (гипертрофия миндалин), увеличении аденоидных миндалин (чаще у детей), увеличение небного язычка (может быть, как анатомическая особенность, так и вследствие острых состояний), гормональные нарушения и изменения (ожирение, нарушения функций щитовидной железы), беременность, период постменопаузы, необратимые процессы старения организма», — добавила Эфендиева.

Среди предрасполагающих факторов к возникновению храпа она также назвала курение и злоупотребление алкоголем.

«Сон необходим нам для восстановления и правильного функционирования всего организма, рациональной деятельности мозга и обработки полученной информации, для психологической разгрузки и многих других важных процессов в организме. И такое явление как храп может стать причиной нарушения сна, в том числе и у окружающих. При наличии храпа рекомендуется обратиться к врачу-отоларингологу для выяснения причины и решения возникшей проблемы», — подытожила врач.

Ранее психологи назвали преимущества раздельного сна в близких отношениях.

город Горняк

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