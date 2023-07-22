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В ОКР не получали предложения об участии спортсменов в Азиатских играх

редактор01 mins

Представители российского олимпийского комитета ставят под сомнение возможность подготовки к предстоящим соревнованиям

Фото: pxhere.com

Олимпийский комитет России не получал предложения об участии в Азиатских играх. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава ОКР Станислав Поздняков. 

По словам Позднякова, конкретных предложений не было, а в таких условиях рассматривать теоретические возможности нет смысла.

Он добавил, что до начала соревнований остается не так много времени, в связи с чем возможность подготовки к состязаниям ставится под вопрос.

Ранее сообщалось, что около 500 спортсменов из России и Белоруссии будут допущены к Азиатским играм в нейтральном статусе и без права на медали. 

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