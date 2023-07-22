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Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

редактор01 mins

В турнире “Пляж” выступили 25 команд со всей страны

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

  • Девушки под знойным солнцем. Как в Барнауле прошел турнир по пляжному волейболу

Турнир по пляжному волейболу в Барнауле / Фото: СХ-ньюс

Турнир по пляжному волейболу “Пляж — 2023” прошел с 7 по 9 июля в барнаульском Парке спорта Алексея Смертина. Подобные соревнования прошли на Алтае впервые.

За призовой фонд 160 тысяч рублей боролись 25 команд из Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. На протяжении трех дней волейболистки выступали то под дождем, то под знойным алтайским солнцем.

В итоге первое место заняли Ольга Печерская и Ирина Придчина из Новосибирска. Серебро у Ольги Савченко и Екатерины Куклиной из того же города. Третье место заняли Ксения Куземкина (Новосибирск) и Эльвира Щеблыкина (Барнаул).

Как проходил турнир — смотрите в большом фоторепортаже.

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