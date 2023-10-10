Обвиняемый в покушении на Прилепина не стал возражать против содержания в СИЗО

Суд заявил, что обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков не против СИЗО

Гражданин России и Украины Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, не возражал против содержания в СИЗО. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы, ссылаясь на решение судьи Наталии Дударь, передает РИА Новости.

По данным решения, подсудимый и его адвокат не просили отказать следствию в продлении ареста и не возражали против меры пресечения. Суд указал, что при освобождении фигурант может связаться с неизвестными соучастниками для подделки доказательств невиновности или уничтожения уже имеющихся.

Адвокаты, опрошенные РИА Новости, назвали такую позицию нетипичной, поскольку обычно обвиняемые даже при полном признании вины настаивают на более мягкой мере пресечения, чем заключение под стражу.

4 октября суд продлил срок ареста Александру Пермякову до 6 января 2024 года. Процесс проходил в закрытом режиме.

Взрыв машины Audi Q7, в которой находился Захар Прилепин, произошел 6 мая около деревни Пионерское в Нижегородской области. В результате инцидента писатель получил серьезные травмы.

Пермяков был задержан в тот же день. Он признался, что установил взрывное устройство на дороге, где проезжал автомобиль Прилепина, а затем активировал его удаленно. Мужчина заявил, что был вербован спецслужбами Украины.

Ранее Прилепин впервые появился на публике после ранения.

горняк



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