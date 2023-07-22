Один из соперников “Динамо” лишился профессионального статуса

В будущем сезоне барнаульцы будут биться с восемью командами

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Один из соперников барнаульского “Динамо” не сыграет в предстоящем первенстве России по футболу среди команд второй лиги. Решением министерства спорта Удмуртии профессионального статуса лишился “Зенит-Ижевск”.

Причиной тому – недостаток финансирования и неудовлетворительные результаты клуба в сезоне 2022/23 годов. Тогда ижевские футболисты финишировали на восьмом месте из 12-ти участников турнира.

Таким образом, в предстоящем первенстве России соперниками барнаульского “Динамо” станут восемь команд.

Игру первого тура динамовцы проведут в ближайшее воскресенье 16 июля на своем стадионе против “Уральца-ТС” из Нижнего Тагила.

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