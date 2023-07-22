План на 15 лет вперед. Как изменится гребной канал в Барнауле и что там построят?

Спортивный объект может измениться до неузнаваемости в ближайшие 15 лет

Фото: amic.ru

Территория барнаульского гребного канала может кардинально измениться в ближайшие 15 лет. Об этом в интервью изданию “Алтайский спорт” рассказал председатель федерации гребли на байдарках и каноэ региона Юрий Шамков. По его словам, территорию гребного канала в Барнауле, где проходил этап Кубка мира, превратят в зону рекреации: появится большой общественный пляж, спортивные объекты и в перспективе даже жилье.

Как изменится гребной канал?

Появится современный пляж. Для этого намоют берег, завезут песок и проведут благоустройство территории. В будущем здесь планируют возвести отель, кафе, бани с саунами, а также создать искусственный пруд для рыбалки. На эти цели из краевого бюджета в 2023 году выделили около 66 млн рублей. Рядом с каналом будет расширена парковка до 1000 автомобилей. Сейчас она вмещает только 400. Также запустят до канала электричку и, возможно, автобусы. Самое главное, что на канале планируют возмести другие объекты для занятия спортом.

“У нас уже тренируются биатлонисты на лыжероллерах – асфальт новый, хороший, – а также люди, занимающиеся триатлоном. И, конечно, на данной территории так и напрашиваются спортивные объекты для занятий, футболом, волейболом, баскетболом, единоборствами, плаванием, хоккеем и т. д. Плюс городской пляж. Думаю, к концу года мы увидим его очертания. Закипит здесь жизнь: появится остановка электричек, будет ходить городской автобус”, – пояснил в интервью Юрий Шамков.

По словам руководителя федерации, весь амбициозный план по реконструкции территории рассчитан на 15 лет. К этому времени в данной части Барнаула, по прогнозам Шамкова, начнут строить жилье. Территория будет развиваться по такой схеме: пляж, отель, спортивная инфраструктура, жилье.

“Дальше, по логике, любая совокупность спортивных объектов чувствует себя более уверенно, когда рядом есть жилье, и она используется людьми в повседневной жизни. Следующий шаг в перспективе по этой логике – строительство жилья. Барнаул уже подошел к тому, что надо перебираться и на правый берег Оби. А здесь к тому времени будет спортивно-рекреационный кластер”, – добавил Юрий Шамков.

После всех этих работ барнаульский гребной канал должен окончательно стать одним из лучших в России.

“Так что у данной территории есть четкая перспектива развития. И надо сразу иметь претензию, что она будет лучшей в Сибири. В европейской части России: Москве, Питере, Краснодаре, Казани – есть подобные водные стадионы и территории вокруг них, а здесь нам желательно сделать так, чтобы в разных видах спорта мы могли проводить соревнования всероссийского или международного уровня”, – уверен Юрий Шамков.

Какие соревнования пройдут на гребном канале в 2023 году?

В этом году на барнаульском гребном канале состоится много соревнований. Из них два старта имеют статус международных. В августе в шестой раз пройдут юношеские соревнования “Кубок памяти Константина Костенко”. В них примут участие спортсмены из России, Узбекистана и других бывших советских республик.

В сентябре в Барнауле пройдет турнир “Алтайская регата – Кубок братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко”. В них примут участие около 400 спортсменов в трех дисциплинах: байдарки/каноэ, а также сапы и драконы. В байдарке и каноэ будет всего 36 участников уровня победителей и призеров чемпионатов мира. Ожидается визит спортсменов из 16 стран. Ориентировочно турнир пройдет с 15 по 17 сентября.

Напомним, второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ прошел в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. На турнире разыграли шесть лицензий на Олимпиаду в Токио. В Барнаул прилетели 157 спортсменов из 55 стран мира.

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