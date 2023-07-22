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Спортсмены из Барнаула стали победителями соревнований по легкой атлетике

редактор01 mins

Турнир “Мемориал Георгия Нечеухина” состоялся 8−9 июля в Челябинске

Фото: pxhere.com

Спортсмены из Барнаула стали победителями всероссийских соревнований “Мемориал Георгия Нечеухина”. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Савелий Савлуков выиграл в беге на дистанцию 400 метров. Екатерина Уткина стала лучшей в прыжках в высоту, преодолев планку в 186 сантиметров. 

Евгений Молчанов также завоевал золото в прыжках в высоту, покорив отметку в 7 метров 20 сантиметров.

Турнир “Мемориал Георгия Нечеухина” состоялся 8−9 июля в Челябинске.

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