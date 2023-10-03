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15 медалей на счету алтайских борцов по итогам юношеского турнира памяти Юрия Васильева

редактор ГОРНЯК2201 минуты

С 30 сентября по 1 октября в Прокопьевске Кемеровской области проводились региональные соревнования по самбо среди юношей и девушек 2008−2010 годов рождения, посвященные памяти Юрия Васильева, детского тренера, создавшего в Прокопьевске молодёжный центр «Самбист» в 1989 году.

Соревнования собрали 198 борцов русского стиля из семи регионов Сибирского федерального округа: Кемеровской, Томской, Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского краев, республик Алтай и Хакасия.

После двух дней напряжённой борьбы в активе команды нашего региона, представленной самбистами Бийска из СШОР № 3 имени Гуляева и спортивной школы Красногорского района, оказалось 15 медалей различного достоинства.

Девушки

44 кг – Анна Смирнова, 3-е место (Красногорский район) 47 кг – Виктория Андреева (Красногорский район) – 1-е место; Юлия Кардаш (Бийск) 3-е место 50 кг – Анна Федотова (Бийск) 3-е место; Мария Потапова (Красногорский район) – 3-е место 54 кг – Полина Побежимова (Бийск) 3-е место 65 кг – Арина Петрова (Бийск) 3-е место 72 кг – Диана Неверова (Красногорский район) – 3-е место

Юноши

49 кг – Владимир Перунов (Красногорский район) – 3-е место 58 кг – Денис Гулевских (Бийск) 1-е место 64 кг – Никита Нагайцев (Бийск) 1-е место 79 кг – Даниил Шнейгербергер (Бийск) 1-е место 88 кг – Александр Шлейник (Бийск)1-е место Свыше 88 кг – Артем Фомин (Бийск) 3-е место; Никита Целищев (Бийск) 3-е место

Отметим, что специальным призом «За лучшую технику» были отмечены бийчане Денис Гулевских и Никита Нагайцев.

Фото Артёма Мухина по ссылке https://disk.yandex.ru/d/dHptqfNw-OV1_A

Взято отсюда

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