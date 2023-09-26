27 сентября перекроют участок Чуйского тракта из-за перемещения военных колонн

Госавтоинспекция Алтайского края информирует, что в связи с движением военных колонн ограничат движения транспорта на одном участке Чуйского тракта.

27 сентября с 5.00 до 8.00 закроют движение для всех видов транспорта по маршруту «Баюновские Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский».

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены.

В Барнауле появились два новых автобуса на маршрутах № 55 и 60