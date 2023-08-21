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37-летний россиянин умер во время ночного забега на 10 км

редактор01 mins

Фото: pixabay.com

Мужчина был опытным бегуном и часто бегал на длинные дистанции. Что стало причиной его скоропостижной смерти, пока неизвестно

В Казани 37-летний мужчина скончался во время забега “Ночная Казань”, сообщает “КП-Казань” .

Спортсмену стало плохо во время 10-километрвоого забега. Медики боролись за жизнь бегуна, однако спасти его не удалось. Пациент умер в больнице.

По словам организаторов, мужчина часто участвовал в таких мероприятиях и имел справку, которая разрешала ему бежать дистанцию.

Ранее стало известно, что в Горном Алтае 35-летний велотурист погиб во время похода. Велосипедист сильно разогнался при спуске, потерял управление и сильно ударился головой о камень.

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