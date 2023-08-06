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6 августа. Ссылки на трансляции матчей чемпионата Сибири

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6 августа. Ссылки на трансляции матчей чемпионата Сибири

редактор01 mins

В воскресенье состоятся пять матчей чемпионата Сибири по футболу (III дивизион).

Четыре алтайские команды сыграют между собой – в Рубцовске «Торпедо» принимает молодежный состав барнаульского «Динамо», а «Полимер» на своем стадионе сыграет с «Темпом».

Прямые трансляции матчей смотрите на YouTube-канале СФФ «Сибирь» — youtube.com/channel/UCT6ngXoRmelaqURE-Cd6XBw

Ссылки добавляются по мере их публикации.

6 августа, воскресенье (время барнаульское)

10:00 «Чита» – «Рассвет» г. Красноярск

14:00 «Бурятия» Улан-Удэ – «Енисей» Красноярск

17:00 «Распадская» Междуреченск – «Новосибирск-М»

18:00 «Торпедо» Рубцовск – «Динамо-Барнаул-М»

18:30 «Полимер» Барнаул – «Темп» Барнаул

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