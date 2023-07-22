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Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

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Абитуриенты с высоким баллом ЕГЭ в Алтайском ГАУ хотят стать агрономами, ветеринарами и инженерами

редактор01 mins

В приемную комиссию Алтайского государственного аграрного университета уже подали документы 303 абитуриента с общим баллом ЕГЭ 200 и больше.

Как рассказал ответственный секретарь приемной комиссии Алтайского ГАУ Евгений Чугузов , в последние дни активной фазы приемной кампании значительно выросло количество абитуриентов с общим баллом ЕГЭ 200 и больше. По состоянию на пятницу 21 июля документы в вуз подали уже 303 высокобалльника. В основном эти ребята выбрали для себя направления подготовки «Агрономия», «Ветеринария» и инженерные направления.

Владислав Кисилев из села Зональное в активе имеет 204 балла ЕГЭ. Юноша выбрал для обучения направление «Агрономия». «Мне нравится биология, и я выбирал будущую профессию, связанную с биологией. В итоге выбрал агрономию, так как сегодня это востребованная профессия!», – говорит Владислав Кисилев .

Мама Анна Александровна выбор Владислава одобряет: «Я поддержала решение сына. АГАУ мне порекомендовали на работе. Сын учился в школе хорошо, поэтому нам и советовали идти в Аграрный университет. Сейчас сельское хозяйство активно развивается. Есть хорошие перспективы работы агрономом. У нас в Зональном много сельхозпредприятий. Можно и в городе найти работу с такой профессией!»

Владислав Кисилев увлекается баскетболом. Выступает за сборную Зонального на краевых соревнованиях. Юноша мечтает о том, чтобы учась в АГАУ, совершенствовать игровые навыки на занятиях баскетболом.

Напомним, что 25 июля – последний день приема документов. 27 июля будут вывешены окончательные рейтинговые списки.

    • Фото Константина Пехтерева

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