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Аэробисты региона открыли сезон, разыграв медали Кубка Алтайского края

редактор ГОРНЯК2201 минуты

1 октября в Барнауле на базе спортивного комплекса «Победа» были разыграны медали Кубка Алтайского края по спортивной аэробике, а также состоялись городское первенство (с протоколами этих стартов можно познакомиться по ссылке ).

Кубок Алтайского края не только открыл новый спортивный сезон для ведущих аэробистов региона, но и стал важным этапом подготовки к Всероссийскому турниру «Лучшая школа России», который традиционно проходит в столице края осенью. В 2023 году соревнования пройдут с 9 по 13 ноября на базе спортивно-оздоровительного комплекса АлтГПУ (ул. Крупской, 106).

Победители и призеры

Дисциплина «Индивидуальные выступления. Женщины” 1 место. Колмыкова Валерия (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 2 место. Ульшина Мария (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 3 место. Закопко Анастасия (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) Дисциплина «Индивидуальные выступления. Мужчины” 1 место. Басов Иван (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 2 место. Галстян Асканаз (СШ «Победа” – Барнаул) 3 место. Лущаев Никита (СШ «Жемчужина Алтая” – Камень-на-Оби) Дисциплина «Смешанные пары” 1 место. Басов Иван, Колмыкова Валерия (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 2 место. Жуйков Кирилл, Малеева Вероника (КСШОР – Барнаул) 3 место. Жданов Вадим, Миронова Алёна (КСШОР – Барнаул) Дисциплина «Трио” 1 место. Голос Юлия, Ульшина Мария, Рассыпнова Елизавета (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 2 место. Малеева Вероника, Миронова Алёна, Обрезкова Елизавета (КСШОР – Барнаул) Дисциплина «Группа-5” 1 место. Басов Иван, Погорелая Мария, Колмыкова Валерия, Ульшина Мария, Закопко Анастасия (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) 2 место. Голос Юлия, Рассыпнова Елизавета, Малеева Вероника, Обрезкова Елизавета, Григоричева Мария (КСШОР, СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул) Дисциплина «Танцевальная гимнастика” 1 место. Басов Иван, Колмыкова Валерия, Ульшина Мария, Закопко Анастасия, Голос Юлия, Рассыпнова Елизавета, Обрезкова Елизавета, Малеева Вероника (СШ № 6, «Город мастеров” – Барнаул)

Фоторепортаж Натальи Сашко по ссылке

Взято отсюда

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