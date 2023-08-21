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Айза обиделась на бывшего мужа из-за того, что он катает по острову «полуголых телок»

редактор01 mins

Блогер Айза пожаловалась, что Дмитрий Анохин не уделяет время сыну из-за романов

Блогер Айза призналась, что обиделась на бывшего мужа Дмитрия Анохина из-за того, что тот почти не уделяет время своему сыну Элвису. Об этом пишет The Voice.

«Насчет Димы. Я сильно обиделась на него. Он перестал уделять время детям. И каждый раз, когда я прошу помощи с детьми, он отказывается. Занят, катается, работает или на закат едет», — посетовала Айза.

Она заявила, что предприниматель не может приехать к ребенку из-за «пучка девок» в размере 20-24 человек. По словам блогера, они катаются с Анохиным по острову на мотоцикле будучи полуголыми.

«Выяснилось, что у него тут пучок девок от 20-24. И он их гуляет по острову и не только. Полуголый возит голых телок на байке. Завидно, конечно», — посмеялась Айза.

В 2015-м Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина. Через год у них появился на свет сын. В 2020-м пара развелась. Бывшие супруги часто конфликтовали и судились из-за их общего бизнеса — салона красоты. В итоге блогерша заплатила экс-мужу 12 миллионов рублей за бьюти-центр. На данный момент Анохин и Айза поддерживают дружеские отношения, отдыхают и посещают различные мероприятия вместе.

Ранее Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, как относится к интимным снимкам своей девушки на Onlyfans.

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