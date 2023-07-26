Александр Катасонов из Бийска выиграл первенство России среди юношей 13−14 лет

Первенство России по боксу состоялось 18−25 июля во Владикавказе. В турнире участвовали 308 спортсменов из 69 регионов России. Поединки проходили в 16 весовых категориях.

Алтайский край в столице Северной Осетии Алании представляли четверо боксеров: трое спортсменов из краевой СШОР «Алтайский ринг» (двое из Бийска и один из Барнаула) и один – из СШ № 1 города Рубцовска.

На призовой пьедестал поднялся воспитанник бийского отделения СШОР «Алтайский ринг» Алексей Катасонов, выступавший в весовой категории 48 кг. В финальном бою подопечный тренера Владимира Мурачева взял верх над боксёром из Дагестана Хабибом Нарсулаевым.