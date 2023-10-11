11.10.2023

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Алтайские боксёры завоевали шесть медалей на турнире в Новосибирске 

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Межрегиональные состязания по боксу прошли с 3 по 7 октября.

Источник фото: Алтайский спорт

Основной целью турнира стал отбор спортсменов в сборную Сибирского федерального округа для участия во Всероссийских соревнованиях «Кубок Никифорова-Денисова» в ноябре 2023 года, в Санкт-Петербурге.

Всего в состязаниях приняли участие 110 спортсменов 2006–2007 годов рождения в 13 весовых категориях.

Алтайские боксёры показали себя достойно: домой атлеты привезли шесть медалей! А трое рекордсменов — Евгений Жданов, Семён Семикин и Артём Рослов получили путёвку в сборную СФО, пишет altaisport.ru .

новости Локтевский

Взято отсюда

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