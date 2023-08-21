Алтайские города и районы получили новую дорожную технику. Губернатор проверил ее лично

Губернатор Виктор Томенко принял участие в церемонии вручения новой дорожной техники городам и районам Алтайского края. Он напомнил, что в регионе ведутся масштабные дорожные работы, которые получили название «дорожной революции».

1. В десятки муниципалитетов Алтайского края передана новая дорожная техника.

Церемония передачи 23 единиц техники прошла в Новоалтайске, участие в ней принял губернатор Виктор Томенко. Он лично проверил технику, забравшись в кабину фронтального погрузчика, который будет работать на дорогах Тальменского района. О том, как работает погрузчик, главе региона рассказал водитель Николай Авсин.

2. Губернатор рассказал, что за последние годы в крае приобретено более 600 единиц дорожной техники.

Губернатор Виктор Томенко подчеркнул, что обновлению парка дорожной техники уделяется большое внимание. За 2020 — 2023 годы на приобретение 614 единиц техники и оборудования из федерального и краевого бюджетов направлено 4,5 млрд рублей.

3. В Алтайском крае продолжается масштабная «дорожная революция».

Губернатор напомнил, что в последние годы в Алтайском крае набрали большие темпы дорожных работ — в среднем ремонтируется по 800 км в год. Дорожное строительство ведется во всех районах края. За пять лет в строительство дорог вложено 75 млрд рублей.

Цитаты губернатора

О дорожной технике:

■ «Более 600 единиц техники за прошедшие четыре года приобретено на общую сумму более 5 млрд рублей. Хороший темп!».

■ «Хочу пожелать вам, чтобы техника служила на благо людям. Мы не прекращаем свою работу, она будет продолжаться. Потребности еще высоки, мы будем их удовлетворять».

Дополнительная информация

В настоящее время в Алтайском крае самая высокая в стране протяженность автомобильных дорог общего пользования.

В 2023 году для 46 муниципалитетов края сформирован перечень предложений на сумму 500,0 млн. рублей по новой специализированной технике в количестве 73 единиц, из них: седельный тягач –1; газ С42R33 – 1; бортовой полуприцеп – 1; КДМ – 4; автогрейдер ГС14.02 – 4; автогрейдер ДЗ-98 – 3; МТЗ82.1 (отвал, щетка, шнекоротор) – 5; МТЗ82.1 – 16; фронтальный погрузчик – 15; самосвал КАМАЗ 15 т – 8; самосвал КАМАЗ 10 т – 13; аварийно-ремонтный автомобиль – 2.

Управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края.

Фото Антона Федотова.