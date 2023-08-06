Алтайские спортсмены завоевали еще два золота на чемпионате России по легкой атлетике

В Челябинске продолжается чемпионат России по легкой атлетике . В главном легкоатлетическом старте сезона выступают шесть представителей Алтайского края . Копилку региона пополнили еще две медали высшей пробы.

Как сообщил «Алтайский спорт» , Савелий Савлуков выиграл бег на 400 метров среди мужчин, а Полина Миллер – среди женщин. Оба легкоатлета являются спортсменами краевого Центра спортивной подготовки и группы высшего спортивного мастерства Алтайского училища олимпийского резерва. Савелий тренируется в группе заслуженного тренера России Сергея Клевцова , а Полина – в группе заслуженного тренера России Надежды Клевцовой .

Напомним, ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Виктория Погребняк, ставшая лучшей в беге с барьерами на 100 метров .

Также на дистанции 3000 метров с препятствиями серебряную медаль завоевал барнаулец Юрий Клопцов , подопечный заслуженного тренера России Сергея Мануйлова , лидера алтайского слабовидящего спортсмена, призера Паралимпийских игр Александра Костина . На чемпионате России Юрий Клопцов представлял Москву.

С полными результатами забегов можно ознакомиться на сайте «Алтайский спорт» .

Фото: «Алтайский спорт»